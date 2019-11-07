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جدة - عمرو شويل
بث مباشر مباراة مصر وليبيريا اليوم الخميس 7-11-2019 وديا بدون تقطيع
يخوض منتخب مصر تجربة ودية دولية امام منتخب ليبيريا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس 7-11-2019 استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر يوم 14 و18 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.
ويعد هذا هو اللقاء الثاني للمنتخب تحت قيادة المدرب الجديد حسام البدري، حيث كان اللقاء الأول أمام منتخب بوتسوانا والذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي وحقق المنتخب الوطني الفوز بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.
مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر اليوم 7-11-2019
تاريخيا تقابل منتخب مصر و ليبيريا في 4 مناسبات سابقة، حقق الفراعنة الفوز في مباراتين مقابل انتصارين لمنتخب ليبيريا.
مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر اليوم 7-11-2019
منتخب مصر يدخل المباراة وهنالك العديد من الغيابات في مقدمتهم سباعي بيراميدز بد الله السعيد، عمر جابر، إسلام عيسي، رجب بكار، محمد فاروق، محمد حمدي وأحمد أيمن منصور والسداسي المحترف محمد صلاح، أحمد حجازي، محمد النني، أحمد حسن كوكا، محمود كهربا ومحمود حسن تريزيجية.
مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر اليوم 7-11-2019
البدري استدعى الثنائي كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش وظهير النادي الأهلي أيمن أشرف لتعويض غياب لاعبي بيراميدز.
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