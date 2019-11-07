ميركاتو الشتاء صداع فى رأس الجهاز الفنى للزمالك...

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جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو الزمالك، تأجيل قيد أي لاعب خلال الوقت الحالى فى المقعد المتبقى للفريق الأبيض فى قائمته بدورى أبطال إفريقيا، وذلك بسبب إمكانية استغلال ذلك المقعد فى فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الإفريقى بداية من 15 نوفمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل، موضحا أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقه أوناجم يوم 15 نوفمبر وسيتمكن من التواجد مع الفريق بداية من مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من الشهر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا فى المجموعة التى تضم إلى جانب الزمالك ومازيمبى كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وعقب قيد أوناجم سيكون الفريق الأبيض قد سجل 29 لاعباً فى قائمته ويتبقى له مقعد وحيد فى البطولة الأفريقية وبذلك سيؤجل مسؤولى النادى الأبيض مسألة إمكانية قيد إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الأبيض من عدمه لحين عقد اجتماع بين مسؤولى الزمالك والصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض خاصة إن النادى قد يكون فى حاجة إلى قيد لاعب وسط أو مهاجم أو الحارس محمود جنش فى فترة الانتقالات الشتوية بالقائمة الأفريقية لذا يدرس الأبيض ترك المقعد خالياً لحين حسم الأمر فى شهر يناير القادم.



وبذلك ستكون قائمة الزمالك بداية من المواجهة القادمة أمام مازيمبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

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خط الدفاع: حازم ‫إمام، حمدى النقاز، محمود علاء، ‫محمد عبد الغنى، محمود الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، عبد الله جمعة.

خط الوسط: ‫طارق حامد، فرجانى ساسى، محمود عبد العزيز زيزو، محمد حسن، إسلام جابر، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمود كهربا، مصطفي فتحي، شيكابالا، أيمن حفنى، محمد عنتر، أحمد زيزو، كريم بامبو، محمد أوناجم.

خط الهجوم: خالد ‫بوطيب، عمر السعيد، مصطفي محمد.

وكان الثنائى كهربا وأيمن حفنى قد رحلا عن الزمالك حيث رحل الأول دون موافقة مسؤولى الأبيض وقام باستخراج بطاقة دولية مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منتقلا إلى أفيش البرتغالى وتقدم مسؤولى الزمالك بشكوى ضده فى الفيفا بينما انتقل حفنى إلى المقاصة ولم يستطع مسؤولى النادى الفيومى لعدم وجود مقعد خالى لديهم بجانب استنفاذهم للاستبدالات المتاحة من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم.