شكرا لقرائتكم كيجو الزمالك يعلن أسباب شغب ديربى السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى كيجو لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، إن الأحداث التى شهدتها مباراة الفرق أمام الأهلى قمة كأس السلة من شغب وخروج عن النص، والتى انتهت بفوز الأهلى 80/92، جاءت بسبب أن لاعبى الأهلى حاولوا الثأر من نظرائهم فى الزمالك بسبب ما حدث العام الماضى، حيث فاز الأبيض على الأحمر فى أكثر من بطولة محلية.

كانت مباراة الأهلى والزمالك فى دور الـ16 من كأس السلة، شهدت أحداث شغب، وتكسير صالة الأهلى، بعد قيام إيهاب أمين لاعب الاحمر بتمرير الكرة بين قدم مصطفى مشعل، وانتهى اللقاء بفوز الأهلى بنتيجة 80 /92.

تابع كيجو: من أسباب الأزمة أيضاً أنه كان يتبقى 10 ثوانٍ على نهاية المباراة وطلب أحد لاعبى الأهلى توقف اللعب بدعوى أن النتيجة حُسمت للقلعة الحمراء وظن الجميع أن لاعب الأهلى سيتوقف عن اللعب لكن الأخير فاجئ الفريقين باستمرار اللعب وسجل رمية ثنائية ليرتفع رصيد الأحمر إلى 92، وينتهى اللقاء بفوز الأهلى 92 /80 وهو ما ساهم فى اشتعال الأزمة لأننا اعتبرنا ما فعله لاعب الأهلى بمثابة "الخدعة".