شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الطبية لبطولة إفريقيا يجتمع مع اﻷطباء لوضع الرتوش الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى مصر من 8 إلى 32 نوفمبر، مع مجموعة من اﻷطباء العاملين بالبطولة، لوضع الرتوش الأخيرة والاتفاق على الية العمل قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة غدا.

وشدد محمد سلطان على اﻷطباء ضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الطبية، وبذل أقصى جهد أثناء المباريات وعدم التهاون فى عمل اﻹسعافات الاولية فى حال تعرض اى لاعب للاصابة اذا احتاج الجهاز الطبى للمنتخب تدخل الفرق الطبية.

كما شدد سلطان، على الأطباء التركيز مع الجماهير ايضا، وخاصة فى مباريات المنتخب المصرى التى تستحوذ على اكبر عدد من الجماهير.

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يذكر أن مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الاوليمبى المصرى ونظيره المالى ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، اما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.

وتؤهل بطولة افريقيا أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020