شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الطبية لبطولة إفريقيا يجتمع مع اﻷطباء لوضع الرتوش الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد محمد سلطان على اﻷطباء ضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الطبية، وبذل أقصى جهد أثناء المباريات وعدم التهاون فى عمل اﻹسعافات الاولية فى حال تعرض اى لاعب للاصابة اذا احتاج الجهاز الطبى للمنتخب تدخل الفرق الطبية.
كما شدد سلطان، على الأطباء التركيز مع الجماهير ايضا، وخاصة فى مباريات المنتخب المصرى التى تستحوذ على اكبر عدد من الجماهير.
يذكر أن مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الاوليمبى المصرى ونظيره المالى ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، اما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.
وتؤهل بطولة افريقيا أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة الطبية لبطولة إفريقيا يجتمع مع اﻷطباء لوضع الرتوش الأخيرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.