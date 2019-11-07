أوراوا يصل الرياض بـ"17 عربة".. وأطعمة يابانية تقليدية

وصل إداريو أوروا ريد دايموندز الياباني إلى الرياض يوم الأربعاء حاملين 17 عربة نقل للعفش، تحتوي على الملابس والمستلزمات الرياضية بالإضافة إلى أطعمة يابانية تقليدية.

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وكان إداريو أوراوا ينتظرون اللاعبين في الرياض منذ منتصف الأسبوع الماضي، للتأكد من الفنادق وأماكن التدريب، قبل وصول الفريق الذي جاء عبر طائرة من مسقط عاصمة عمان، يوم الأربعاء.

وقال ناكامورا شوزو مدير الفريق لـ"في المرمى": وصلنا إلى الرياض بعد رحلة طويلة وسنحاول تفادي فارق الوقت، لم نستطع المجيء إلى السعودية باكراً، لأننا ارتبطنا بمباراة دورية.

وسيلعب الفريق الياباني أمام الهلال السعودي يوم التاسع من الشهر الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.