شكرا لقرائتكم يوفنتوس يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف كوستا القاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد دوغلاس كوستا فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل مبكرا لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا في الوقت القاتل خلال فوز الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) 2 - 1 على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي يوم الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ورفع يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996 رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يحل ضيفا على بايرليفركوزن الألماني، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وبادر يوفنتوس بتسجيل هدف مبكر عبر لاعبه الويلزي آرون رامسي في الدقيقة الرابعة، لكن سرعان ما أدرك لوكوموتيف التعادل في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه أليكسي ميرانتشوك.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، أحرز كوستا هدف الفوز الثمين ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليصبح الفريق الإيطالي ثاني المتأهلين للأدوار الإقصائية في أمجد الكؤوس الأوروبية، قبل جولتين على انتهاء دور المجموعات.