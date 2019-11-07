شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: لست النجم الأوحد فى المنتخب الأوليمبى.. ومستعدون للبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصرالأوليمبي أنه لا يوجد نجم واحد فى المنتخب الأوليمبى، فالجميع نجوم والهدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو2020.

وقال رمضان صبحى، فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة مالى، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر وتنطلق غداً صعبة، ولكن الجميع جاهز، وأنا شخصياً مستعد للبطولة وسأثبت نفسى مع زملائى وتقديم شيء يسعد الجماهير المصرية.

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وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.