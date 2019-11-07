شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: المنتخبات الثمانية فى بطولة أفريقيا الأفضل.. وهدفنا التتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الاوليمبي ، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر وتنطلق غداً صعبة وتشهد مشاركة أقوى منتخبات القارة.

وقال شوقى غريب، فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة مالى، إن ضربة البداية أمام مالى ستكون صعبة وضربة البداية الأصعب دائماً للمنتخب المستضيف للبطولة ولكنه يلعب لهدف واحد وهو التأهل لأولمبياد طوكيو والفوز ببطولة أمم أفريقيا.

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وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.