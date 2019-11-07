شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد لـ"تايم سبورت": ميتشو ليس عظيماً والتدوير أضر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد السابق للزمالك ، أن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك أجرى عملية تدوير واسعة فى صفوف الفريق بشكل أثر سلباً على نتائج الفارس الأبيض فى الفترة الأخيرة.
وقال أمير عزمى مجاهد، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، "كثرة التدوير فى صفوف الزمالك أربكت اللاعبين، لاسيما أن التغيير فى التشكيل يحتاج ظروفاً مناسبة، أهمها أن تكون النتائج مستقرة حتى لا يتأثر اللاعب سلباً، وهذا لم يحدث فى الزمالك".
وأضاف المدرب المساعد بالزمالك، "ميتشو ليس مدرباً عظيماً وأيضاً ليس فاشلاً، ألتمس له العذر لأنه لم يخض فترة الإعداد مع الزمالك ولكن فترة توقف الدورى الحالية فرصة ذهبية للتعرف على قدرات لاعبيه وخوض فترة إعداد قوية قبل التحديات الصعبة المقبلة للفريق".
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
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