سوبر كورة.. حسام البدرى يرفض وساطة كبار المنتخب للعفو عن لاعبى بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى وساطة اللاعبين الكبار فى معسكر الفراعنة المقام حالياً فى برج العرب للعفو عن لاعبى بيراميدز وانضمامهم للمعسكر وهم: عبد الله السعيد ومحمد حمدى وإسلام عيسى ورجب بكار وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق. وكان نادى بيراميدز منع لاعبيه من الانضمام لمعسكر المنتخب يوم 5 نوفمبر الماضى، بداعى تمسكه بالأجندة الدولية التى تمنح المنتخب الحق فى ضم اللاعبين يوم 11 نوفمبر الجارى. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

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