شكرا لقرائتكم خبر عن "كيجو" الزمالك: "خدعة" لاعب الأهلي وراء أزمة قمة كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى كيجو، لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، أسباب الأحداث التى شهدتها مباراة الفرق أمام الأهلى قمة كأس السلة من شغب وخروج عن النص، والتى انتهت بفوز الأهلى 80/92.

وأكد لاعب الزمالك أن لاعبى الأهلي حاولوا الثأر من نظرائهم فى الزمالك بسبب ما حدث العام الماضى، والذى فاز فيه الأبيض على الأحمر بأكثر من بطولة محلية.

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وشهدت مباراة الأهلى والزمالك فى دور الـ 16 من كأس السلة أحداث شغب وتكسير صالة الأهلى، بعد تمرير إيهاب أمين لاعب الأحمر الكرة بين قدمى مصطفى مشعل، وانتهى اللقاء بفوز الأهلى بنتيجة 80 /92.

وأضاف "كيجو"، من أسباب الأزمة أيضاً أنه كان يتبقى 10 ثوانٍ على نهاية المباراة، وطلب أحد لاعبى الأهلى توقف اللعب بدعوى أن النتيجة حُسمت للقلعة الحمراء، وظن الجميع أن لاعب الأهلي سيتوقف عن اللعب لكن الأخير فاجأ الفريقين باستمرار اللعب وسجل رمية ثنائية ليرتفع رصيد الأحمر إلى 92 وينتهى اللقاء بفوز الأهلي 92 /80 وهو ما ساهم فى اشتعال الأزمة لأننا اعتبرنا ما فعله لاعب الأهلي بمثابة "الخدعة".