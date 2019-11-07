شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي يتحدث عن عروض الاحتراف و"هدف" الجيل الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على لطفي، حارس الأهلي، أن الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات الذى أقيم على مدار أسبوع للتحضير للمرحلة المقبلة، التى يخوض خلالها الأهلى مواجهات بطولة الدورى العام ودور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف لطفى، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن توقيت ومكان معسكر الفريق كان اختيارا موفقا، فى ظل توقف مسابقة الدورى، نظرا لحاجة الفريق للمعسكر الذى حقق الاستفادة للجميع من خلال التدريبات اليومية.

وأشار على لطفى إلى أن توقف مسابقة الدورى جاء فى توقيت صعب، خاصة أن الأهلى كان يؤدى بصورة أكثر من رائعة؛ سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، لكن الفريق قادر على العودة بقوة أكثر من الفترة الأولى ومواصلة الانتصارات والعروض القوية التى نالت إعجاب الجميع محليا وإفريقيا .

وشدد لطفى على أن الأهلى أمامه تحدٍ كبير فى دورى أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالى؛ بسبب المنافسة القوية والصعبة من جميع الفرق التى دعمت صفوفها من أجل الفوز باللقب، موضحاً أن مواجهة النجم الساحلى فى تونس صعبة لكن الأهلى يمتلك الخبرات الكافية لتحقيق نتيجة إيجابية فى مشواره بدورى الأبطال.

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وتابع لطفى، «رغبتنا كبيرة فى الفوز بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، لاستعادة اللقب الغائب عن النادى منذ فترة طويلة.. الجيل الحالى قادر على تحقيق هذا الهدف وإسعاد الجماهير التى لم تهتز ثقتها فى الفريق خلال الأوقات الصعبة وكانت تدعمه وتسانده بكل قوة».

وأوضح حارس الأهلى أن أى لاعب يتمنى المشاركة فى المباريات، وهو شعور طبيعى فى كرة القدم، وعلى المستوى الشخصي، لذلك فهو يجتهد فى التدريبات بصورة كبيرة لتحقيق هذه الهدف. وأشاد لطفى بالمدير الفنى رينيه فايلر، مؤكدا أنه يجيد التعامل النفسى والمعنوى مع اللاعبين وهناك احترام متبادل بينه وبين جميع عناصر الفريق، وهذا من أهم سمات النجاح، التى ظهرت بشائره فى الفترة الأخيرة .

وأكد حارس الأهلى احترامه لجميع المدربين، الذين تدرب تحت قيادتهم منذ بداية مشواره فى كرة القدم حتى الآن، مشيراً إلى أن فايلر دائم الحديث مع اللاعبين فى جميع المراكز، بمن فيهم حراس المرمى، وهو مطمئن على حراسة مرمى الأهلى فى وجود الحراس المتواجدين حاليا مع الفريق».

واختتم على لطفى حديثه مؤكدا أنه تلقى عروضا فى الفترة الأخيرة، وأن تركيزه مع الفريق فى الوقت الحالي، خاصة أن أى لاعب يتمنى البقاء أو التواجد بشكل عام داخل النادي.