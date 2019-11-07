شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يفض اشتباك 14 نوفمبر بين المنتخبين الأول والأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " الكاف" توقيت مباراة منتخب مصر وكينيا المقرر له 14 نوفمبر الجارى فى افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات أمم أفريقيا 2021.
وقرر الكاف إقامة مباراة مصر وكينيا فى السادسة مساءً حتى لا تتعارض مع لقاء المنتخب الأوليمبى أمام الكاميرون، المقرر لها الثامنة مساء نفس اليوم، فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.
ويخوض منتخب مصر الأول فى السادسة مساء اليوم مباراة ودية أمام ليبيريا على استاد برج العرب، والتى تعتبر بروفة قبل خوض التصفيات الأفريقية.
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