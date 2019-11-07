شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية أحمد الشيخ وحسين السيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية أحمد الشيخ وحسين السيد لاعبى الفريق للمشاركة في المران الجماعى، بعد تعافيهما من الإصابة التى تعرضا لها وأبعدتهما عن المشاركة خلال المعسكر التدريبى الذى أقيم فى الإمارات.
ويخضع الثنائى لفحص طبى أخير الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة والعودة إلى التدريبات للاطمئنان عليهما قبل المشاركة في المران.
وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين المقبل لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد خلال فترة توقف الدوري.
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