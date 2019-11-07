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النصر يجهز منتخب زامبيا لبطولة الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة سيد عيد المدير الفنى، مبارة ودية اليوم، حيث يلتقى مع  منتخب زامبيا تحت 23 سنة الذى يستعد لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية تحت 23 سنة مصر 2019 وتنطلق غداً. 

 

ويستضيف نادى النصر تدريبات المنتخب الزامبى، الذى يستعد  لمواجهة جنوب أفريقيا السبت ضمن المجموعة الثانية التى تضم جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار. 

 

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كما يستعد النصر لمواجهة بتروجيت الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة ببطولة دورى القسم الثانى.

 

المنتخب الزامبى فى نادى النصر
المنتخب الزامبى فى نادى النصر

تدريبات منتخب زامبيا
تدريبات منتخب زامبيا

زامبيا تتدرب فى نادى النصر
زامبيا تتدرب فى نادى النصر

منتخب جنوب افريقيا
منتخب زامبيا

 

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