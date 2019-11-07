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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجهز منتخب زامبيا لبطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
ويستضيف نادى النصر تدريبات المنتخب الزامبى، الذى يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا السبت ضمن المجموعة الثانية التى تضم جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.
كما يستعد النصر لمواجهة بتروجيت الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة ببطولة دورى القسم الثانى.
المنتخب الزامبى فى نادى النصر
تدريبات منتخب زامبيا
زامبيا تتدرب فى نادى النصر
منتخب زامبيا
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