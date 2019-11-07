محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف حمدي النقاظ ظهير أيمن الزمالك والمنتخب التونسي، أنه تلقى عدة عروض في الفترة الماضية، لافتًا أنه سيجلس مع إدارة النادي لمناقشة هذه العروض.
وأضاف الظهير التونسي في تصريحات عبر شاشة "مساء الأنوار" :"حصلت على بعض العروض في الفترة الأخيرة، وسأناقشها مع الإدارة للوصول للأفضل".
كان النقاز انتقل من النجم الساحلي في سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية إلى الزمالك في صفقة تخطت حاجز المليون دولار.
وعن حقيقة وجود أزمة بين زميله في الفريق التونسي فرجاني ساسي والنادي، كشف النقاز :"لا توجد أي أزمات، ساسي حاليًا مصاب، اللاعب يحب النادي والإدارة".
أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، أكد في تصريحات إذاعية أن لا وجود لأزمة بين ساسي والنادي الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمتلك عروضًا".. النقاز يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.