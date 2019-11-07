"أمتلك عروضًا".. النقاز يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حمدي النقاظ ظهير أيمن الزمالك والمنتخب التونسي، أنه تلقى عدة عروض في الفترة الماضية، لافتًا أنه سيجلس مع إدارة النادي لمناقشة هذه العروض.

وأضاف الظهير التونسي في تصريحات عبر شاشة "مساء الأنوار" :"حصلت على بعض العروض في الفترة الأخيرة، وسأناقشها مع الإدارة للوصول للأفضل".

كان النقاز انتقل من النجم الساحلي في سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية إلى الزمالك في صفقة تخطت حاجز المليون دولار.

Advertisements

وعن حقيقة وجود أزمة بين زميله في الفريق التونسي فرجاني ساسي والنادي، كشف النقاز :"لا توجد أي أزمات، ساسي حاليًا مصاب، اللاعب يحب النادي والإدارة".

أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، أكد في تصريحات إذاعية أن لا وجود لأزمة بين ساسي والنادي الأبيض.