"لم يكن لدينا خيار".. كاف يوضح سبب فسخ التعاقد مع لاجاردير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تحدث معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على قرار كاف بإلغاء التعاقد مع شركة لاجارديير الناقل الحصري للبطولات الأفريقية.

سكرتير كاف قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش البطولة الأفريقية تحت 23 عامًا والتي ستنطلق غدًا بمصر، :"ليس لدينا خيار آخر".

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وتابع :"سيتم الكشف مزيد من التفاصيل قريبًا فهناك بيانات رسمية ستصدر من كاف".

وكانت تقارير صحفية كشفت مساء الثلاثاء الماضي عن قيام كاف بإلغاء التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات القارة السمراء.

وكان العقد المبرم بين الطرفين ساريًا حتى عام 2028 بقمية مليار دولار حيث ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن شركة "لاجاردير" اعتبرت قرار كاف غير قانوني (طالع باقي التفاصيل).