مدرب مالي الأوليمبي: سنواجه الضغط المصري.. وأفتقد 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأوليمبي، أن فريقه سيواجه ضغط كبير بمواجهة المنتخب المصري باعتباره مستضيف البطولة.

وأضاف المدير الفني لفريق مالي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"ندرك أن هذه المواجهة ستكون صعبة، لكن ممرنا بعقبات صعبة من أجل التأهل كان من أبرزها مباراة مالي".

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وتابع :"اللاعبون الذين شاركوا معنا في التصفيات لم يتواجدوا في النهائيات هم ثلاثة أحدهم يلعب في مصر والآخر في ساوثهامبتون والآخر من جنوب أفريقيا".

ويستعد المنتخب المالي لملاقاة نظيره الأوليمبي المصري، غدًا الجمعة، ضمن افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد على رأس المجموعة الأولى مع كل من منتخبات غانا والكاميرون ومالي.