الأهلي يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من فترة الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه سيخوض مباراة ودية بعد العودة من معسكر الإمارات والذي أقيم لمدة أسبوع.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، أن فريقه سيخوض مباراة ودية أو إثنين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الإثنين المقبل بعد الانتهاء من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

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وسيبدأ الأهلي فترة الإعداد الثاني وسط غياب اللاعبين عن صفوف الفريق بسبب الانضمام للمنتخب الأول أو الأوليمبي بالإضافة إلى انضمام الدوليين لمنتخبات بلادهم.

وفي سياق آخر، أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على جاهزية ثنائي الفريق أحمد الشيد وحسين السيد بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لهما.

ويخضع الثنائي لفحص طبي آخر يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة والعودة إلى التدريبات للاطمئنان عليهما قبل المشاركة في المران.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض حاليًا فترة إعداد من أجل استئناف منافسات بطولة الدوري بجانب الاستعداد للقاء النجم الساحلي في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.