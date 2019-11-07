مدرب غانا الأوليمبي: رمضان صبحي أفضل لاعبي الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو

أكد إبراهيم تانكو مدرب منتخب غانا الأوليمبي أن الأجواء في مصر "طيبة" لافتًا إلى أن رمضان صبحي أفضل لاعبي منتخب مصر.

وتستعد مصر لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مساء غدٍ الجمعة، ويتواجد المنتخب الغاني في المجموعة الأولى رفقة الفراعنة، مالي والكاميرون.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل مباراة غانا والكاميرون قال تانكو: "نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد مع المنتخب الغاني، واجهنا بعض الصعوبات في تجميع اللاعبين، بعضهم لم يكن يشارك في المباريات".

وأضاف: "نمتلك بعض اللاعبين المحترفين في الخارج نتمنى أن يساعدونا خلال البطولة، نستهدف الفوز بالبطولة ومن ثم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020".

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وتابع مدرب منتخب غانا: "الأجواء في مصر طيبة إلى حد كبير، لا توجد أي مشكلة، ليس لدينا دافع للثأر، سنلعب بأفضل طريقة ممكنة، فقدنا 8 لاعبين بسبب رفض أنديتهم تواجدهم في المعسكر، لكن من هم معنا لديهم الفرصة للتألق وهذا لن يشكل لنا أي أزمة".

وواصل: "أعرف الكثير عن كرة القدم الكاميرونية، وعلاقتي جيدة بمدرب الأسود وأتمنى له التوفيق".

وعن تواجده بمجموعة مصر وأفضل لاعبي الفراعنة قال: "رمضان صبحي أحد اللاعبين الذين أحبهم، شاهدته كثيرا وتابعته، وهو أفضل لاعبي منتخب مصر، لاعب مهم ومؤثر".

جدير بالذكر أن منتخب غانا سيلتقي نظيره الكاميروني في تمام العاشرة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الأولى من البطولة.