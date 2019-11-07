علي لطفي يتحدث عن.. أهداف معسكر الإمارات.. تحدي الأبطال ومزايا فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي عن مزايا معسكر الإمارات الذي خاضه الفريق الأحمر في مدينة دبي، كما تطرق للحديث عن تحدي دوري أبطال أفريقيا ومزايا مدربه السويسري رينييه فايلر.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في دولة الإمارات خلال فترة توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر إلى جانب خوض المنتخب الأولمبي مسعكرًا استعدادًا لغمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي قال لطفي: "حققنا أهدافنا من معسكر الإمارات، توقيت ومكان معسكر الفريق كان اختيارا موفقا، في ظل توقف مسابقة الدوري، نظرا لحاجة الفريق للمعسكر الذي حقق الاستفادة للجميع من خلال التدريبات اليومية".

وأضاف: "توقف مسابقة الدوري جاء في توقيت صعب، خاصة أن الأهلي كان يؤدي بصورة أكثر من رائعة؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، لكن الفريق قادر على العودة بقوة أكثر من الفترة الأولى ومواصلة الانتصارات والعروض القوية التي نالت إعجاب الجميع محليا وإفريقيا".

Advertisements

وتابع: "أمامنا تحدِ كبير في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي؛ بسبب المنافسة القوية والصعبة من جميع الفرق التي دعمت صفوفها من أجل الفوز باللقب".

وواصل: "مواجهة النجم الساحلي في تونس قد تكون صعبة لكن الأهلي يمتلك الخبرات الكافية لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بدوري الأبطال".

وأكمل: "رغبتنا كبيرة في الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لاستعادة اللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة، الجيل الحالي قادر على تحقيق هذا الهدف وإسعاد الجماهير التي لم تهتز ثقتها في الفريق خلال الأوقات الصعبة وكانت تدعمه وتسانده بكل قوة".

وعن تعامله مع السويسري رينيه فايلر قال: "يجيد التعامل النفسي والمعنوي مع اللاعبين وهناك احترام متبادل بينه وبين جميع عناصر الفريق، وهذا من أهم سمات النجاح، التي ظهرت بشائره في الفترة الأخيرة".

وأتم حارس الأهلي: "أكن كل الاحترام لجميع المدربين، الذين تدرب تحت قيادتهم منذ بداية مشواره في كرة القدم حتى الآن".