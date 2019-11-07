تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس الأوروبي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة الخليج 365 يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: مباراة ودية 07:00 ـ مصر VS ليبيريا ـ القناة الناقلة: أون سبورت ـ تايم سبورت Advertisements الدوري الأوروبي 10:00 ـ بوروسيا مونشنجلادباخ VS روما ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD 10:00 ـ مانشستر يونايتد VS بارتيزان ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ سبورتينج براجا VS بيشكتاش "محمد النني ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 8 HD

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