مواعيد مباريات اليوم من كأس خادم الحرمين الشريفين

تستئانف اليوم الخميس مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، حيث تقام ٥ مواجهات في إطار دور الـ ٦٤ في البطولة نرصدها لكم في السطور التالية .

يستقبل فريق الشعلة نظيره فريق الصقور في تمام الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت مصر، الساعة 3:15 عصرًا بتوقيت السعودية، يليها مواجهة

فريق الطائي ضد والوشم على ملعب الامير عبدالعزيز بن مساعد الجلوي في تمام الساعة 2:25 مساء بتوقيت مصر، الساعة 3:15 بتوقيت السعودية .

في حين يستضيف نادى الاتفاق نظيره التقدم والمقرر أقامتها على ملعب نادي النجمة في تمام

الساعة 2:25 ظهرًا بتوقيت مصر، الساعة 3:25 عصرًا بتوقيت السعودية .

وفي تمام الساعة 2:45 ظهرًا بتوقيت السعودية يحل فريق ضمك ضيفا على نظيره فريق الحجاز علي ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وتختتم لقاءات الخميس في كأس خادم الحرمين عندما يستضيف ملعب نجاني مواجهة فريق نجران مع نظيره الخلود في تمام الساعة 5:10 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 6:10 مساءً بتوقيت السعودية .