السبت.. لجنة الانضباط تجتمع لاتخاذ قراراتها بسبب أزمة قمة السلة

حدد الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة يوم السبت المقبل لإجتماع لجنة الإنضباط لإتخاذ القرارات المناسبة بسبب الأحداث المؤسفة التي حدثت في لقاء القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور ال16 من بطولةكأس مصر التي انتهت بفوز الأهلي علي الزمالك بنتيجة 92/80.
وكان قرر الاتحاد امس الإربعاء تجميد جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة وكان إيهاب آمين لاعب الأهلي قد حصل علي جائزةالأفضل في المباراة بسبب الاشتباكات التي حدثت في نهاية المباراة .
وجاءت بداية الأزمة بعد "استفزاز" إيهاب آمين لاعب الأهلي للاعب الزمالك في آخر 10 ثوان، عندما مرر الكره بين قدمي مصطفى مشعل لاعب الابيض بطريقة استعراضية وهو ما استفز لاعبي الأبيض، وقام عصام عبد الحميد بالنزول إلى أرضية الملعب وتسبب في الاشتباكات.
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