شاهد.. "كهربا" ينعى هيثم أحمد زكي

حرص الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي على نعي الفنان هيثم أحمد زكي الذي توفى صباح اليوم آثر هبوط في الدورة الدموية . ونشر كهربا عبر حسابة بموقع تبادل الصور الشهير صورة للراحل هيثم زكى معلقًا عليها قائلًا:" مع السلامة يا طيب هيثم أحمد زكي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء" . إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء" . وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قرر ضم كهربا لقائمة الفراعنة التي تخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا . Advertisements ويواجه المنتخب الوطني نظيره الليبيري في السادسة من مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب في لقاء ودي استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر والمقرر لهما يومي ١٤ و١٨ نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون . في لقاء ودي استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر والمقرر لهما يومي ١٤ و١٨ نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون . واكتملت صفوف الفراعنة وبات عدد اللاعبين ٢١ لاعبا بعد انضمام كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش بجانب أيمن أشرف لاعب الأهلي للتدريبات التي شهدت جدية وحماس من جانب اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري .

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