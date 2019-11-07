أجرى أحمد عبد العزيز "زيزو" الظهير الأيسر لإنبي عملية رباط صليبي في احدى مستشفيات القاهرة ، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال تدريبات فريقه مؤخرًا.
وسوف يغيب اللاعب عن صفوف فريقه لمدة 4 شهور، وكان اللاعب قد تسبب في ازمة في مركزه بعد اصابته قبل 3 اسابيع مما دفع حلمى طولان المدير الفني للفريقالبترولي، لتوظيف عبد الرحمن عامر لاعب الوسط المدافع في مركز الظهير الأيسر لسد الفراغ الذى تركه اللاعب.
يذكر أن طولان قد قام بتصعيد 3 لاعبين مؤخرا للفريق الأول وهم زياد كمال وعبد الرحمن العشري وعبد الله عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب إنبي يجري عملية الرباط الصليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.