لاعب إنبي يجري عملية الرباط الصليبي

أجرى أحمد عبد العزيز "زيزو" الظهير الأيسر لإنبي عملية رباط صليبي في احدى مستشفيات القاهرة ، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال تدريبات فريقه مؤخرًا.

وسوف يغيب اللاعب عن صفوف فريقه لمدة 4 شهور، وكان اللاعب قد تسبب في ازمة في مركزه بعد اصابته قبل 3 اسابيع مما دفع حلمى طولان المدير الفني للفريق

البترولي، لتوظيف عبد الرحمن عامر لاعب الوسط المدافع في مركز الظهير الأيسر لسد الفراغ الذى تركه اللاعب.

يذكر أن طولان قد قام بتصعيد 3 لاعبين مؤخرا للفريق الأول وهم زياد كمال وعبد الرحمن العشري وعبد الله عادل.