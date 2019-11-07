معاذ حجي يشيد بدور مصر في تنظيم أمم أفريقيا تحت 23 سنة

تحدث معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما التي تنطلق غدًا في مصر. وقال حجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أتشرف بوجودي هنا للمرة الثانية بعد بطولة الكبار في الصيف خاصة وانه حدث هام جدا في مرة القدم الافريقية." وانه حدث هام جدا في مرة القدم الافريقية." وتابع: "أشكر الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدتنا على تنظيم تلك البطولة هنا واشكر اللجنة المنظمة على كل جهودهم." وأضاف: "ليس لدي تعليقا على عدم تزامن البطولة مع الاجندة الدولية هذا امر يخص الفيفا ولا يخصنا." وعن إلغاء التعاقد مع شركة لاجارديير الناقل الحصري لبطولات الكاف قال: "سأتحدث فقط بكل ما يتعلق بالبطولة التي تنطلق غدا هذا القرار متعلق بالعدالة المصرية ولم يكن لدينا خيار ولم اتطرق لمزيد من التفاصيل وسيكون هناك بيانات رسمية من الكاف".

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