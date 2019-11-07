اليوم إنبي والإنتاج الحربي وديًا

يلتقي في الرابعة عصر اليوم الخميس، فريق إنبي مع الإنتاج الحربي بملعب بتروسبورت ضمن اللقاءات الودية التي يلعبها الفريق استعدادًا لإستئناف مباريات الدوري. التي يلعبها الفريق استعدادًا لإستئناف مباريات الدوري. وتعد مباراة الانتاج، الاولي ضمن سلسلة مبارات ودية حيث سيلعب مع مصر المقاصة وحرس الحدود ووادي دجلة ايام 11 و14 و18 نوفمبر الجاري على التوالي.

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