الأهلي يستأنف تدريباته الاثنين المقبل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الاثنين المقبل بعد الانتهاء من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الانتهاء من معسكر الإمارات والعودة إلى القاهرة أمس. وحدد الجهاز الفني من الثالثة إلى الرابعة عصرا موعدا لتجمع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران. اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران. وعادت بعثة الأهلي أمس الأربعاء من الإمارات بعد إقامة معسكر تدريبي استمر لمدة 7 أيام خاض خلالها الفريق المرحلة الأولى من فترة الاعداد التي حددها رينيه فايلر المدير الفني. التي حددها رينيه فايلر المدير الفني. ويبدأ الأهلي مرانه يوم الاثنين المقبل وسط غياب بعض اللاعبين عن صفوف الفريق بسبب الانضمام للمنتخب الوطني الأول والأولمبي بالإضافة إلى انضمام وليد أزارو وعلي معلول وجيرالدو لمنتخبات بلادهم وذلك وفقا للأجندة الدولية التي تخوض فيها المنتخبات الإفريقية التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.

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