كاف يحدد توقيت لقاء منتخب مصر وكينيا بتصفيات أمم أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيت مباراة منتخب مصر وكينيا المقرر له 14 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا. في تصفيات أمم أفريقيا. وقرر الكاف اقامة المباراة في السادسة مساءً حتى لا يتعارض مع لقاء المنتخب الأولمبي أمام غانا المقرر له الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة. لا يتعارض مع لقاء المنتخب الأولمبي أمام غانا المقرر له الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

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