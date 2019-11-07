الأهلي يخوض ودية أو اثنتين في مرحلة الإعداد الثانية

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة ودية أو اثنتين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي تبدأ بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من الإماراتأمس والتي تستمر لمدة أربعة أيام.
واكتفى رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتدريبات البدنية خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد والتي اشتملت على إقامة معسكر تدريبي في الإماراتلمدة أسبوع ركز خلاله المدير الفني على العامل النفسي والمعنوي بجانب التدريبات البدنية والخططية.
ويخوض الأهلي مباراة ودية أو اثنتين خلال فترة التوقف وذلك، وفقا للرؤية الفنية لرينيه فايلر، وخطة الإعداد التي يرغب في تطبيقها خلال فترة التحضير لاستكمال مباريات الدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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