رياضة | تقييم أفضل نجوم ريال مدريد جالطة سراي

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اكتسح ريال مدريد ضيفه جالطة سراي التركي بستة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وشهدت مباراة الأمس تألق عدد من لاعبي الفريق الملكي ونجحوا في قيادة الفريق لحصد النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار الثمين وفي مقدمتهم البرازيلي الشاب رودريغو، والذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، والفرنسي كريم بنزيمة المسجل لهدفين.

وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية عن تقييم لاعبي ريال مدريد بعد الفوز الكاسح أمس على جالطة سراي.

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واحتل الرباعي توني كروس وفالفيردي ورودريغو وبنزيمة المركز الأول في تقييم لاعبي الفريق الملكي بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه.

فيما احتل كورتوا وكارفخال ومارسيلو وكاسيميرو المركز الثاني في تقييم لاعبي الفريق الملكي.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان ١٢ نقطة

ريال مدريد ٧ نقاط

كلوب بروج ٢ نقطة

جالطة سراي نقطة

