رياضة | مدرب مالي يحذر من نقاط قوة منتخب مصر "الأوليمبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مالي يحذر من نقاط قوة منتخب مصر "الأوليمبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأولمبي، عن مواجهة منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر لها غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.



وقال ديارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إنه سعيد بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خاصة أن منتخب مالي واجه صعوبات من أجل التأهل خاصة مواجهة منتخب المغرب ولكننا نجحنا في الفوز، مشددا على أن التحدي الأكبر هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وتابع ديارا أن مباريات الافتتاح دومًا صعبة وتزداد صعوبة بمواجهة البلد المضيف، نملك خبرات كافية عندما واجهنا المنتخب المغربي في التصفيات وكانت مواجهة صعبة للغاية لكننا نجحنا في ذلك الاختبار وتأهلنا ووصلنا إلى هنا.



وشدد مدرب مالي على أنه اختار اللاعبين بناء على عدة عوامل وستظهر نتيجة اختياراته خلال المباريات في تلك البطولة الصعبة.

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وقال: منذ تولي المسئولية كان هناك هدف أول وهو التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية وها نحن هنا حققنا هذا الهدف، الآن نسعى لتحقيق الهدف الثاني وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو .



وأشار إلى أنهم محرومون من ثلاثة لاعبين شاركوا معنا في مباريات التصفيات بسبب بعض الظروف الخاصة بهم.



وتابع مدرب مالي أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب صعبة للغاية لوجود مصر البلد المنظم وغانا والكاميرون، ولكنه يثق في لاعبيه لتخطى الصعاب والتأهل لأولمبياد طوكيو.



وبخصوص مواجهة مصر في المباراة الافتتاحية، شدد على أن المباراة صعبة والمنتخب المصري يضم عناصر مميزة جدا، بجانب عنصري الأرض والجمهور، ولكن فريقه استعد جيدا للتعامل مع الضغوط.