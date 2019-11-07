رياضة | علي لطفي يتحدث عن سر عدم رحيله وصعوبات "فايلر" مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي يتحدث عن سر عدم رحيله وصعوبات "فايلر" مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال على لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات الذي أقيم على مدار أسبوع، للتحضير للمرحلة المقبلة، التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات بطولة الدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأوضح أن توقيت ومكان معسكر الفريق كان اختيارا موفقا، في ظل توقف مسابقة الدوري، نظرا لحاجة الفريق للمعسكر الذي حقق الاستفادة للجميع من خلال التدريبات اليومية.



وأشار علي لطفي إلى أن توقف مسابقة الدوري جاء في توقيت صعب، خاصة أن الأهلي كان يؤدي بصورة أكثر من رائعة؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، لكن الفريق قادر على العودة بقوة أكثر من الفترة الأولى ومواصلة الانتصارات والعروض القوية التي نالت إعجاب الجميع محليا وإفريقيا . وأشار علي لطفي إلى أن توقف مسابقة الدوري جاء في توقيت صعب، خاصة أن الأهلي كان يؤدي بصورة أكثر من رائعة؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، لكن الفريق قادر على العودة بقوة أكثر من الفترة الأولى ومواصلة الانتصارات والعروض القوية التي نالت إعجاب الجميع محليا وإفريقيا . وشدد لطفي على أن الأهلي أمامه تحدٍ كبير في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي؛ بسبب المنافسة القوية والصعبة من جميع الفرق التي دعمت صفوفها من أجل الفوز باللقب.