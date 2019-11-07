رياضة | علي لطفي يتحدث عن سر عدم رحيله وصعوبات "فايلر" مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي يتحدث عن سر عدم رحيله وصعوبات "فايلر" مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح أن توقيت ومكان معسكر الفريق كان اختيارا موفقا، في ظل توقف مسابقة الدوري، نظرا لحاجة الفريق للمعسكر الذي حقق الاستفادة للجميع من خلال التدريبات اليومية.
وأشار علي لطفي إلى أن توقف مسابقة الدوري جاء في توقيت صعب، خاصة أن الأهلي كان يؤدي بصورة أكثر من رائعة؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، لكن الفريق قادر على العودة بقوة أكثر من الفترة الأولى ومواصلة الانتصارات والعروض القوية التي نالت إعجاب الجميع محليا وإفريقيا .
وشدد لطفي على أن الأهلي أمامه تحدٍ كبير في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي؛ بسبب المنافسة القوية والصعبة من جميع الفرق التي دعمت صفوفها من أجل الفوز باللقب.
وأضاف أن مواجهة النجم الساحلي في تونس قد تكون صعبة لكن الأهلي يمتلك الخبرات الكافية لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بدوري الأبطال.
وقال لطفي: «رغبتنا كبيرة في الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لاستعادة اللقب الغائب عن النادي منذ فترة طويلة…الجيل الحالي قادر على تحقيق هذا الهدف وإسعاد الجماهير التي لم تهتز ثقتها في الفريق خلال الأوقات الصعبة وكانت تدعمه وتسانده بكل قوة».
وأوضح حارس الأهلي أن أي لاعب يتمنى المشاركة في المباريات، وهو شعور طبيعي في كرة القدم، وعلى المستوى الشخصي، لذلك فهو يجتهد في التدريبات بصورة كبيرة لتحقيق هذه الهدف.
وأشاد لطفي بالمدير الفني رينيه فايلر، مؤكدا أنه يجيد التعامل النفسي والمعنوي مع اللاعبين وهناك احترام متبادل بينه وبين جميع عناصر الفريق، وهذا من أهم سمات النجاح، التي ظهرت بشائره في الفترة الأخيرة .
وأكد حارس الأهلي احترامه لجميع المدربين، الذين تدرب تحت قيادتهم منذ بداية مشواره في كرة القدم حتى الآن مشيرا إلى أن فايلر دائم الحديث مع اللاعبين في جميع المراكز، بما فيهم حراس المرمى، وهو مطمئن على حراسة مرمى الأهلي في وجود الحراس المتواجدين حاليا مع الفريق».
واختتم على لطفي حديثه مؤكدا أنه تلقى عروضا في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن تركيزه مع الفريق في الوقت الحالي، خاصة أن أي لاعب يتمنى البقاء أو التواجد بشكل عام داخل النادي.