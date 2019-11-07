رياضة | مدرب غانا: نجم مصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غانا: نجم مصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي على أن فريقه جاهز لمواجهة الكاميرون غدا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما على ستاد القاهرة.



وقال تانكو ف المؤتمر الصحفي للمباراة "أعرف منتخب الكاميرون جيدا لقد عملت كمدرب مساعد للمنتخب الأول لمدة سنتين ونصف من قبل، أنا صديق ريجوبيرت سونج وعملت معه عندما كنت في الكاميرون ونحن أصدقاء وأنا سعيد لرؤيته هنا وتأهله للبطولة."

وبسؤاله عن أفضل لاعب في البطولة قال: "رمضان صبحي لاعب منتخب مصر لاعب موهوب وأنا احب أن أشاهده وكنت أتابعه منذ فترة طويلة ويعد أفضل لاعب في البطولة."



واضاف: "لم نخض اي مباريات ودية دولية بسبب تغيير ادارة اتحاد الكرة، كما اننا فشلنا في ضم حوالي ٨ لاعبين بسبب رفض انديتهم لان البطولة لا تقام في فترة التوقف الدولية لكني أثق أننا سنذهب بعيدا في تلك البطولة ين بالتأهل إلى الأولمبياد."



وتابع: "البطولة فرصة للاعبين الجدد أن يتألقوا بعدما فشلنا في ضم مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا معنا في التصفيات، ونحن في مجموعة قوية وأتمنى التوفيق للاعبين."



واضاف: "عن فريق الكاميرون لقد عملت هناك واعرف الفريق جيدا ولكن لكل بطولة ظروفها الخاصة ولا نعرف كيف سيكون شكل الفريق في مباراة الغد لكننا هنا من أجل الفوز ونمتلك فريق قادر على ذلك."