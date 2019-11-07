رياضة | "سونج" يتحدث عن مواجهة الأستاذ والتلميذ ضد غانا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سونج" يتحدث عن مواجهة الأستاذ والتلميذ ضد غانا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأوليمبي إنه سعيد بالتواجد في مصر وأنه وشرف كبير أن يتأهل إلى أمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما بكن التحدي الأكبر هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غانا غدا في مستهل مشواره بالبطولة على ستاد القاهرة حيث ينافس في المجموعة الأولى بجانب مصر ومالي.



وتابع المدير الفني في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "كل فريق هنا لديه مشكلات لكن استعداداتنا كانت قوية.. فريق غانا يعرفنا جيدا وهذا يعتبر تحدي كبير بالنسبة لنا لان ابراهيم تانكو مدرب غانا سبق له العمل كمدرب مساعد في منتخب الكاميرون".

وأضاف: "التحضيرات لم تكن قوية كما تمنينا لكننا سنحاول التأقلم مع الظروف خاصة ان البطولة لم تنطلق في مواعيد مناسبة."

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وعن عدم اقامة البطولة في فترة التوقف الدولي وغياب مجموعة من اللاعبين المحترفين قال: "نحن نعتمد بشكل كبير على الاستمرارية والمجموعة المتواجدة معنا ولست الوحيد الذي سيتأثر بغياب اللاعبين المحترفين وسنحاول التأقلم لان الجميع سيقاتل من اجل المنتخب وتذكرة التأهل."



وبسؤاله عن عدم اكتمال القائمة حتى الىن وعدد اللاعبين المتواجدين في مباراة الغد قال ضاحكا: "أضمن لك تواجدي أنا و١١ لاعبًا آخرين في أرض الملعب، ولا نعلم متى سيكون لدينا ٢١ لاعبًا في المعسكر".



وأضاف: "هناك فرق كبير بيني كلاعب وكمدرب ولكن متعة كرة القدم واحدة لكن الرؤية تختلف واصبحت الان خارج الملعب ولدي مهمة مختلفة واتمنى التوفيق فيها".