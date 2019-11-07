رياضة | بشرى سارى من قلب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارى من قلب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الفريق للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها وأبعدتهما عن المشاركة خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات.

ويخضع الثنائي لفحص طبي أخير يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة والعودة إلى التدريبات للاطمئنان عليهما قبل المشاركة في المران.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين المقبل لبدء المرحلة الثانية من فترة الاعداد خلال فترة توقف الدوري.

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ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الاثنين المقبل بعد الانتهاء من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الانتهاء من معسكر الإمارات والعودة إلى القاهرة أمس.



وحدد الجهاز الفني من الثالثة إلى الرابعة عصرا موعدا لتجمع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران.



وعادت بعثة الأهلي أمس الأربعاء من الإمارات بعد إقامة معسكر تدريبي استمر لمدة 7 أيام خاض خلالها الفريق المرحلة الأولى من فترة الاعداد التي حددها رينيه فايلر المدير الفني.



ويبدأ الأهلي مرانه يوم الاثنين المقبل وسط غياب بعض اللاعبين عن صفوف الفريق بسبب الانضمام للمنتخب الوطني الأول والأولمبي بالإضافة إلى انضمام وليد أزارو وعلي معلول وجيرالدو لمنتخبات بلادهم وذلك وفقا للأجندة الدولية التي تخوض فيها المنتخبات الإفريقية التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.