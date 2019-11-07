رياضة | الوحدة والحماس..يويفا يعلن عن الكرة الرسمية لبطولة يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة والحماس..يويفا يعلن عن الكرة الرسمية لبطولة يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالشراكة مع شركة "أديداس" العالمية للملابس، عن الكرة الرسمية التي ستتواجد خلال بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي تنطلق يوم 12 يونيو المقبل، في 12 مقر مختلف إحياءا للدكرى الستون للبطولة.

وأصدر الثنائي بيان مشترك للكشف عن تفاصيل الكرة الرسمية مساء أمس الأربعاء والتي ستحمل شعار "الوحدة والحماس".

وجاء البيان كالآتي:-

"إن البطولة الأوروبية التي ستنطلق في 12 يونيو القادم أصبح لها كرة رسمية وأن "التنوع الذي تمتاز به يورو 2020 هي مصدر الإلهام الذي أنتج هذه الكرة".

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وأضاف، "الكرة الجديدة ستسخدم بشكلها المميز، الذي يعكس "الوحدة والحماس"، في مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أوروبا التي ستكون حدثا فريدا من حيث التنظيم كونها ستقام في 12 مقرا مختلفا، وذلك لأنها ستكون بمثابة إحياء للذكرى الـ 60 لانطلاق هذه البطولة العريقة".

وتابع اليويفا، "تصميم الكرة الجديدة لـ "يورو 2020" مستوحى من فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيميز البطولة من خلال خليط فريد من الفن وكرة القدم".

واختتم اليويفا بيانه: "عندما صممنا الكرة الرسمية بحثنا دائما عن انعكاس الثقافة وروح الشارع التي سنبرزها بفخر داخل الملعب".