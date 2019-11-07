رياضة | عاجل.. الأهلي يهدد رمضان صبحي بالعقوبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يهدد رمضان صبحي بالعقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء اتصال بلاعبي الفريق المتواجدين مع المنتخب الوطني الأوليمبي، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

واطمأن عبدالحفيظ، على اللاعبين كما طالبهم ببذل أقصى ما لديهم خلال تلك البطولة، مؤكدا له أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، سيهتم بمشاهداتهم وتقيمهم بالبطولة.

من ناحية أخرى، حذر مدير الكرة لاعبه رمضان صبحي من الالتفات للعروض الوهمية أو الجلوس مع بعض السماسرة خلال البطولة، مؤكدا له أنه سيقوم بفرض عليه العقوبات في حالة حدوثه.

وأشارت تقارير صحفية إلى تلقي رمضان صبحي بعض العروض الخارجية لعودته للإحتراف مرة أخرى، ورغبته في الرحيل نهاية الإعارة وعدم التجديد مع الفريق.

Advertisements

وانتقل رمضان صبحي إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في يناير الماضي قادما من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، قبل أن يتم تجديد الإعارة لمدة عام الصيف الماضي.

ويستعد عشاق كرة القدم بالقارة الإفريقية، لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها الأراضي المصرية الشهر الجاري.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وتشارك مصر ضمن منتخبات المجموعة الأولى والتى تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.