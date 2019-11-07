رياضة | فرج عامر: رفضت رحيل عمر صلاح بمبلغ خيالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: رفضت رحيل عمر صلاح بمبلغ خيالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وصول عرض من أحد الأندية للتعاقد مع عمر صلاح حارس مرمى الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد رئيس النادي السكندري رفضه للعرض الذي تلقاه النادي لرحيل حارس مرماه والذي انضم إليه من الزمالك.

وكتب عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سموحة يرفض عرض مالي كبير في انتقال عمر صلاح حارس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم".

والجدير بالذكر أن سموحة تعاقد مع عمر صلاح قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما أبرم النادي الأبيض تعاقده مع محمد عواد ومحمد صبحي من الإسماعيلي وبتروجت.

ويتواجد عمر صلاح حاليًا مع منتخب مصر الأوليمبي والذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي ستنطلق غدًا بمواجهة الفراعنة لمنتخب مالي.