رياضة | سجل الفائزين بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل الفائزين بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعد الفراعنة لمواجهة مالي في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (النسخة الثالثة) يوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.
النسخة الأولى
تُوج بها منتخب الجابون عام 2011، عقب فوزه على المغرب في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (الجابون والمغرب ومصر) إلى أولمبياد لندن 2012.
النسخة الثانية
تُوج بها منتخب نيجيريا عام 2015، عقب الفوز على الجزائر في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا) إلى أولمبياد ريو دو جانيرو 2016.
النسخة الثالثة
ويأمل المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ثم حصد لقب النسخة الثالثة من البطولة.