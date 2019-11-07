رياضة | سجل الفائزين بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل الفائزين بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة وتنطلق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.



ويستعد الفراعنة لمواجهة مالي في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (النسخة الثالثة) يوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.



النسخة الأولى



تُوج بها منتخب الجابون عام 2011، عقب فوزه على المغرب في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (الجابون والمغرب ومصر) إلى أولمبياد لندن 2012.

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النسخة الثانية



تُوج بها منتخب نيجيريا عام 2015، عقب الفوز على الجزائر في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا) إلى أولمبياد ريو دو جانيرو 2016.



النسخة الثالثة



ويأمل المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ثم حصد لقب النسخة الثالثة من البطولة.