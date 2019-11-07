اردوغان ينتقد سياسات اليويفا

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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس رفض بلاده للموقف "العنصري والظالم والسياسي" للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تجاه منتخب تركيا وأندية بلاده.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة "رياضيونا الذين يمثلون بلادنا في الخارج يواجهون حملة ممنهجة تستهدفهم منذ انطلاق عملية نبع السلام".

وأضاف فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية: "عندما يتعلق الأمر بتركيا ورياضييها تتغير المواقف، يجب أن يعدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، ويجب ألا يسمح بتسييس الرياضة أكثر عبر قراراته الخاطئة".

وأكد يويفا الشهر الماضي أنه سيحقق في التقارير المتداولة بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي خلال المباراة أمام البانيا في تصفيات يورو .2020 وتزامنت التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي مع الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

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وقال فيليب تاونسند مسئول الشئون الصحفية باليويفا "على المستوى الشخصي لم أشاهد الايماءة، والتي قد يتم اعتبارها مستفزة".

وأضاف " هل تحظر اللوائح الإيماءات السياسة والدينية؟ نعم ، ويمكنني التأكيد على أننا سنحقق فيما حدث".

وفاز المنتخب التركي على نظيره الألباني بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله جنيك توسن، واحتفل اللاعبون فيما بدا وأنها التحية العسكرية تزامنا مع الحملة العسكرية التركية في سوريا.