شكرا لقرائتكم شيكابالا جاهز لمواجهة إنبى فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمود عبد الرازق شيكابالا بجانب محمود جنش حارس الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية فى حمام السباحة، وذلك على هامش المباراة الودية التى خاضها الفريق بالأمس أمام منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

وتأكدت جاهزية صانع ألعاب الزمالك، للعودة إلى المشاركة مع الفريق بداية من مواجهة إنبى، المحدد لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وكشف جهاز الزمالك إن التدريبات التأهيليه لشيكابالا جزء من تجهيزه للمشاركة فى المرحلة القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الضامة على أن يتم إشراكه فى المباريات الودية القادمة خلال فترة توقف الدورى الحالية لتجهيزه على الجانب الفنى للعودة للمشاركة مع الفريق بداية من مباراة إنبى بعد غيابه عن الفريق فى المباريات الماضية للإصابة.