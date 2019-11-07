شكرا لقرائتكم شيكابالا جاهز لمواجهة إنبى فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأكدت جاهزية صانع ألعاب الزمالك، للعودة إلى المشاركة مع الفريق بداية من مواجهة إنبى، المحدد لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
وكشف جهاز الزمالك إن التدريبات التأهيليه لشيكابالا جزء من تجهيزه للمشاركة فى المرحلة القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الضامة على أن يتم إشراكه فى المباريات الودية القادمة خلال فترة توقف الدورى الحالية لتجهيزه على الجانب الفنى للعودة للمشاركة مع الفريق بداية من مباراة إنبى بعد غيابه عن الفريق فى المباريات الماضية للإصابة.
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