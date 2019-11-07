شكرا لقرائتكم فحص طبى أخير لأحمد الشيخ ومارسيلو قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبى للنادي الأهلى جاهزية أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الفريق للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها وأبعدتهما عن المشاركة خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات.

ويخضع الثنائي لفحص طبي أخير يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة والعودة إلى التدريبات للاطمئنان عليهما قبل المشاركة في المران.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين المقبل لبدء المرحلة الثانية من فترة الاعداد خلال فترة توقف الدوري.