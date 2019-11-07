شكرا لقرائتكم النصر يواجه منتخب زامبيا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة ودية يخوضها نادي النصر بقيادة سيد عيد المدير الفني مبارة اليوم، حيث يلتقى مع منتخب زامبيا تحت 23 سنة، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية تحت 23 سنة مصر 2019 والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

ويستضيف نادي النصر تدريبات المنتخب الزامبي، والذي يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا يوم السبت ضمن المجموعة الثانية، التي تضم فرق جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.

كما يستعد النصر لمواجهة بتروجيت يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة ببطولة دوري القسم الثاني.