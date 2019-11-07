شكرا لقرائتكم النصر يواجه منتخب زامبيا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستضيف نادي النصر تدريبات المنتخب الزامبي، والذي يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا يوم السبت ضمن المجموعة الثانية، التي تضم فرق جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.
كما يستعد النصر لمواجهة بتروجيت يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة ببطولة دوري القسم الثاني.
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