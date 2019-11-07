شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض مباراتين وديتين استعدادا لاستئناف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض الأهلي مباراة ودية أو اثنتين خلال فترة التوقف وذلك، وفقا للرؤية الفنية لرينيه فايلر، وخطة الإعداد التي يرغب في تطبيقها خلال فترة التحضير لاستكمال مباريات الدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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