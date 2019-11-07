شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز مذكرة بعد أحداث مباراة السلة أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو نادى الزمالك مذكرة بالأحداث، التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلى فى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس السلة التى جمعت الفريقين أول أمس فى صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وكانت المباراة قد تحولت إلى اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير، بعد قيام إيهاب أمين لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين قدمى مصطفى مشعل لاعب الزمالك.

ومن المقرر أن تتضمن المذكرة ما قبل المباراة بـ24 ساعة، منذ الاجتماع بين مندوبى الفريقين وبحضور مجلس السلة، والذى شهد تحديد 50 فردا من فريق .

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كما سيتضمن التقرير كل ما حدث بالمباراة من زيادة الحضور الجماهيرى عن العدد المسموح، وكذلك الشغب الذى شهدته الصالة .

يذكر أن الأهلى تغلب على الزمالك بنتيجة 80/92 فى المباراة، والتى تم اعتماد نتيجتها من لجنة المسابقات بالاتحاد .