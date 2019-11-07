شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز مذكرة بعد أحداث مباراة السلة أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت المباراة قد تحولت إلى اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير، بعد قيام إيهاب أمين لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين قدمى مصطفى مشعل لاعب الزمالك.
ومن المقرر أن تتضمن المذكرة ما قبل المباراة بـ24 ساعة، منذ الاجتماع بين مندوبى الفريقين وبحضور مجلس السلة، والذى شهد تحديد 50 فردا من فريق .
كما سيتضمن التقرير كل ما حدث بالمباراة من زيادة الحضور الجماهيرى عن العدد المسموح، وكذلك الشغب الذى شهدته الصالة .
يذكر أن الأهلى تغلب على الزمالك بنتيجة 80/92 فى المباراة، والتى تم اعتماد نتيجتها من لجنة المسابقات بالاتحاد .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يجهز مذكرة بعد أحداث مباراة السلة أمام الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.