شكرا لقرائتكم اليوم ذكرى وفاة سيد متولى الرئيس التاريخي للنادي المصرى البورسعيدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمر اليوم الخميس الذكرى الحادية عشرة لوفاة سيد متولي الرئيس التاريخي للنادي المصرى البورسعيدى ، وتولى «متولي» رئاسة الفريق البورسعيدي سنوات طويلة، إلا أن توفى في مثل هذا اليوم من عام 2008

ومن أشهر مقولاته «لن أغادر النادى المصرى إلا إلى قبرى» ، التى طالما رددها للتعبير عن قصة حبه للنادى البورسعيدى .

ولد السيد متولى عبدالرحمن عام 1940 بحى العرب فى بورسعيد، وترتيبه الثانى لأسرة بسيطة يعمل عائلها عاملاً بالمحافظة، وبعد حصوله على دبلوم الثانوى التجارى التحق بالعمل فى هيئة النقل العام، ليواصل دراسته فى نفس الوقت منتسباً لكلية التجارة، وطوال فترة مراهقته وصباه عرف عنه شغفه الشديد بالنادى المصرى وتشجيعه الدائم له سواء من وراء أسوار النادى أو وسط جماهير الدرجة الثالثة.

وفى عام 1981 خاض انتخابات اتحاد الكرة على منصب الوكيل من خارج القاهرة وأخفق أمام صلاح حسب الله، واستقدم للنادى أشهر المدربين فى مقدمتهم المجرى بوشكاش نجم ريال مدريد الأشهر ، كما استقدم للنادى مجموعة من نجوم الكرة أمثال جمال جودة والجندى وأينو، ويسجل له أنه أول رئيس ناد يتعاقد مع لاعبين أجانب للمصرى هما الإيرانيين قاسم بور وبرازكرى وحارس منتخب السنغال سامبا فال.

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وخلال أعوام 83 و84 اقترب متولى من حلم البطولة التى لم يكن المصرى الذى تأسس عام 1923، قد حققها بعد أن وصل النادى إلى نهائى الكأس مرتين أمام الأهلى، وعندما كان سيد متولى يستعد لتسلم الكأس فى استاد القاهرة كان الهدف الشهير لعلاء ميهوب الذى أحرزه فى الدقيقة الأولى من الوقت الإضافى.

وكثيراً ما اصطدم سيد متولى والمصرى باتحاد الكرة والحكام، وكان الصدام الأشهر عام 1982 عندما أعلن الجمهور عن غضبه، وتظاهر عقب هدف شهير للاعب الزمالك نصر إبراهيم اعتبره الجمهور «تسللاً» ، ويعد متولي معشوق الجماهير البورسعيدية حتى الآن لما قدمه للنادي طوال فترة رئاسته له

وتزوج متولي بالفنانة سهير رمزي ويعد الحاج سيد متولي هو زوجها الثالث وبعد انفصالها عنه تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار.

وعادت بعدها الارتباط بسيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي ولكنها لم تستمر معه طويلاً.

وفي 7 نوفمبر 2008 فارق الراحل متولي الدنيا إلي مثواه الأخير وشيعته بورسعيد ومحبي الكرة المصرية و أقطابها في جنازة مهيبة بعد أن أدى علي جثمانه الآلاف صلاة المتوفي بملعب النادى المصرى كما أوصي ليسدل الستار علي رمز من رموز الكرة المصرية عاش ومات عاشق لناديه المصرى البورسعيدى.