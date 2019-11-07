شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مذكرة لاتحاد السلة عن أحداث شغب قمة الكأس أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو نادى الزمالك مذكرة بالأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلى فى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس السلة التى جمعت الفريقين أمس الأول على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة.
وكانت المباراة قد تحولت إلى اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير، بعد تمرير إيهاب أمين لاعب الأهلى الكرة من بين قدمى مصطفى مشعل لاعب الزمالك.
ومن المقرر أن تتضمن المذكرة ما قبل المباراة بـ24 ساعة، منذ الاجتماع بين مندوبى الفريقين وبحضور مجلس السلة، والذى شهد تحديد 50 فردا من فريق.
كما سيتضمن التقرير كل ما حدث بالمباراة من زيادة الحضور الجماهيرى عن العدد المسموح، وكذلك الشغب الذى شهدته الصالة.
يذكر أن الأهلى تغلب على الزمالك بنتيجة 80/92 فى المباراة، والتى تم اعتماد نتيجتها من لجنة المسابقات بالاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يجهز مذكرة لاتحاد السلة عن أحداث شغب قمة الكأس أمام الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.