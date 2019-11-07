شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طارق يحيى يكشف تفاصيل العرض المغربى.. وشرط وحيد لقبول المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك أنه يدرس العرض المغربى لتولى القيادة الفنية لتدريب فريق سريع وادى زم، من كل النواحى قبل تحديد موقفه من قبول العرض أو رفضه.

وتلقى طارق يحيى عرضا لتدريب سريع وادى زم بعد إقالة مدربه حسين بلعشيبة بسبب تراجع النتائج فى الدورى المغربى.

قال يحيى فى تصريحات خاصة لموقع "سوبر كورة": أتواجد حاليا فى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، وسأحسم موقفى من قبول العرض بعد أداء صلاة الاستخارة خلال تواجده لأداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أنه يرحب بالعمل فى المغرب وقبول العرض.

Advertisements

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا